Крутое танковое «дефиле» прошло под Челябинском

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31 июля 2020, 16:10 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Свыше ста танков Центрального военного округа (ЦВО) отработали преодоление дефиле с боем в труднодоступной лесисто-болотистой местности на двустороннем учении, завершившемся сегодня под Челябинском.

В маневрах приняли участие полки танковой дивизии ЦВО, задействовано около 1000 военнослужащих и свыше ста танков Т-72 современных модификаций. По замыслу практических действий беспилотник-разведчик «Орлан-10» с камерой-тепловизором ночью зафиксировал базовый лагерь условного противника в труднодоступной лесисто-болотистой местности. В роли условного противника выступили подразделения другого танкового полка.

После инженерной разведки на наличие дефиле танковые подразделения совершили марш через болота, подойдя максимально близко к переднему краю противника. Развернувшись в боевые порядки, военнослужащие отработали уничтожение бронетехники и живой силы противника с помощью вооружения танков и стрелкового оружия.

Подразделения обороняющегося полка, в свою очередь, отработали тактику организации засад, контроль над дефиле для воспрепятствования прохода вражеской техники.

Справочно: дефиле – это узкий проход в естественном препятствии на местности. В зависимости от характера местности дефиле могут быть горные, озёрные, лесные, речные и др.