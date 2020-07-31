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Холодная война в миниатюре США против РФ развивается в Сирии

, 13:37 [ «Аргументы Недели» ]

Холодная война в миниатюре США против РФ развивается в Сирии
фото: соцсети

США вновь попытались заблокировать маршруты продвижения российских военных патрулей в приграничном районе Аль-Маликия, сопредельным с мухафазой Мосул Ирака и турецкой провинцией Сирнак.

Этот район невероятно важен, поскольку дает российской военной полиции доступ к крупному перекрестку дорог, ведущих в Турцию и в иракский Курдистан.

Американские военные после неоднократных попыток установить пункты контроля на пересечении Сималки и перекрыть движение в приграничном районе Аль-Маликия убедились в том, что для них будет проблематично мешать российским патрулям выполнять свои задачи в данном пограничном треугольнике.

ША

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