Сирийские силовики изъяли большое количество контрабандного оружия

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31 июля 2020, 12:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В сирийской провинции Хомс компетентные органы конфисковали большое количество оружия и боеприпасов, предназначенных для террористически группировок, воюющих в Идлибской зоне. Об этом сообщает сирийское государственное новостное агентство САНА.

Корреспондент агентства заявил, что компетентные органы в ходе оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение контрабанды оружия и боеприпасов для бандформирований, вышли на крупный подпольный арсенал, размещенный на административной границе между провинциями Хомс и Хама.

По информации САНА, контрабандистами были подготовлены для переправки в Идлиб в большом количестве винтовки, пулеметы, РПГ, минометы, ручные гранаты, разнокалиберные патроны и снаряды.