Сирийские силовики изъяли большое количество контрабандного оружия
31 июля 2020, 12:07[ «Аргументы Недели» ]
В сирийской провинции Хомс компетентные органы конфисковали большое количество оружия и боеприпасов, предназначенных для террористически группировок, воюющих в Идлибской зоне. Об этом сообщает сирийское государственное новостное агентство САНА.
Корреспондент агентства заявил, что компетентные органы в ходе оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение контрабанды оружия и боеприпасов для бандформирований, вышли на крупный подпольный арсенал, размещенный на административной границе между провинциями Хомс и Хама.
По информации САНА, контрабандистами были подготовлены для переправки в Идлиб в большом количестве винтовки, пулеметы, РПГ, минометы, ручные гранаты, разнокалиберные патроны и снаряды.
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