В ЦВО идут учения по управлению войсками

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30 июля 2020, 19:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Более 1 тыс. военнослужащих соединений и частей связи Центрального военного округа (ЦВО) участвуют в учении по организации системы управления войсками. Учение проходит на полигонах Оренбургской и Кемеровской областей и завершится в начале августа.

В ходе маневров специалисты войск связи ЦВО совершили марш в районы выполнения учебно-боевых задач и развернули многоуровневую систему управления войсками на основе защищенных радиорелейных, спутниковых и проводных каналов связи. Военнослужащие отрабатывают поддержание устойчивости и работоспособности системы связи в ходе подготовки к ведению наступательных, оборонительных и разведывательно-поисковых действий в условиях радиоэлектронного подавления и РХБ заражения местности.

На учении задействованы экипажи современных станций связи Р-160-0,5, цифровых комплексов П-240И-4 «Переселенец», а также подвижных командных пунктов АПЕ-5К и П230Т на базе бронеавтомобиля «Тигр». Всего к учению привлечено более 1 тыс. специалистов подразделений связи ЦВО и свыше 400 единиц специальной техники.

Маневры специалистов войск связи являются составляющей процесса подготовки к крупнейшему двустороннему учению ЦВО, которое пройдет в середине августа. Впервые в 2020 году к двустороннему учению привлекаются общевойсковые армии ЦВО, дислоцированные в Сибири и Поволжье.