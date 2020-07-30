Во время маневров войск ЦВО в Сибири и на Урале была развернута многоуровневая система разведки

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30 июля 2020, 17:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Многоуровневую систему разведки развернули военнослужащие разведывательных подразделений Центрального военного округа в ходе специального учения, проходящего на полигонах Челябинской, Новосибирской и Свердловской областей.

Воздушная составляющая системы разведки представлена группировкой беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10», «Элерон-СВ» и «Тахион», сопряженных с комплексами разведки, управления и связи «Стрелец». Операторы беспилотных летательных аппаратов отрабатывают оперативную идентификацию обнаруженных объектов, вычисление их координат, выдачу целеуказаний и передачу данных на полевые пункты управления для организации огневого поражения.

Наземную разведку переднего края и тактической глубины районов, занятых условным противником, обеспечивают расчеты оптико-электронных комплексов «Ирония» и станций ближней разведки «Фара» и «Соболятник». Действуя в составе автоматизированной информационной сети, военнослужащие ведут наблюдение и классифицируют разведанные цели в различных условиях обстановки.

Всего к учению привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих разведывательных подразделений ЦВО и свыше 500 единиц специальной техники.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.