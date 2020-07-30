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В Севастополе арестован офицер ЧФ РФ за передачу секретных сведений Украине

, 16:57 [ «Аргументы Недели» ]

В Севастополе арестован офицер ЧФ РФ за передачу секретных сведений Украине
Фото: соцсети

Контрразведка ФСБ России задержала в Севастополе военнослужащего Черноморского флота по подозрению в государственной измене, он передавал разведке Минобороны Украины сведения, составляющие государственную тайну. Об этом сообщило ТАСС, ссылаясь на ФСБ.

"Федеральной службой безопасности в Севастополе задержан военнослужащий Черноморского флота, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения. ФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Государственная измена")", - сообщили в Центре связи с общественностью ФСБ.

ША

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