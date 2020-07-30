Военные хотят значительно улучшить экипировку солдата

Аргументы Недели → Армия 13+

30 июля 2020, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Сегодня экипировка солдата – это комплекс, готовый к реагированию на любые изменения реальной обстановки с учетом климатических условий, выполняемой задачи и взаимодействия боевых единиц между собой. В нее уже активно встраиваются роботизированные устройства и каналы связи. Эксперты отмечают то, что в течение последующих 15-ти лет экипировка претерпит изменения не менее 10-ти раз.

В Технополисе «ЭРА» стартовал комплекс совместных мероприятий Коллегии Военно-промышленной комиссии Вооруженных сил Российской Федерации и Минобороны России. В первый день проведен ряд заседаний, в ходе которых были обсуждены существующая система создания боевой экипировки военнослужащих и необходимые требования к ней.

Существующая система была разработана на период до 2025 года. Однако, в настоящее время, возникли задачи по ее корректировке с учетом накопленного боевого опыта.

Сегодня экипировка солдата– это комплекс, готовый к реагированию на любые изменения реальной обстановки с учетом климатических условий, выполняемой задачи и взаимодействия боевых единиц между собой. В нее уже активно встраиваются роботизированные устройства и каналы связи.

Участники дискуссий – представители предприятий ОПК поделись опытом изготовления отдельных элементов, предложили способы их улучшения и внедрения нововведений таких, как уменьшение веса элементов и расширение спектра функциональных возможностей.

По итогам конференции была выработана система новых тактико-технических требований к созданию боевой экипировки на период до 2035 года. Планируется, что в 2022 году эта система войдет в общую концепцию производства обмундирования военнослужащих. Эксперты отмечают то, что в течение последующих 15-ти лет система претерпит изменения не менее 10-ти раз.