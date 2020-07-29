В сирийской провинции Идлиб ожидается контрнаступление джихадистов

Аргументы Недели → Армия 13+

29 июля 2020, 15:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Сирии в среду примерно в период с 8 до 12 часов по местному времени, в небе над южной частью Идлиба были замечены не менее 20 разведывательных и боевых самолётов ВКС России и сирийских ВВС, что указывает на некую серьёзную ситуацию, сообщает местный мониторинговый ресурс «Sentry Syria».

Независимые наблюдатели в Сирии заявляют, что в ближайшее время возможна резкая активизация военных действий на юге провинции Идлиб. Предположительно, вооруженная оппозиция производит перегруппировку своих сил для начала крупного контрнаступления против Сирийской арабской армии. Официальных заявлений на этот счет со стороны Дамаска и российских военных представителей пока что нет, но обстановка свидетельствует о приближающейся эскалации вооруженного конфликта.