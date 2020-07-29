Почему Россия не встает на сторону Армении, своего союзника по ОДКБ?

Аргументы Недели → Армия 13+

29 июля 2020, 14:04 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Если ранее речь шла о войне в Нагорном Карабахе, то есть формально - на территории Азербайджана, то на этот раз под огнем оказались армянские земли Тавушского района. Получается, что Армения, член ОДКБ – подверглась нападению со стороны (поскольку Азербайджан не входит в ОДКБ), а это значит, что другие государства, входящие в состав ОДКБ обязаны рассматривать нападение на Армению, как агрессию, угрожающую всем участникам Договора. Но, как мы видим - ничего ровным счетом не происходит. Возникает вопрос, - зачем тогда вообще нужен ОДКБ?

Чтобы не быть голословными предлагаю обратиться к букве Договора о коллективной безопасности: « Государства - участники настоящего Договора, именуемые в дальнейшем «государства – участники», руководствуясь декларациями о суверенитете Независимых Государств, учитывая создание государствами – участниками собственных Вооруженных Сил, принимая согласованные действия в интересах обеспечения коллективной безопасности, признавая необходимость строгого выполнения заключенных договоров, касающихся сокращения вооружений, Вооруженных Сил и укрепления мер доверия, договорились о нижеследующем…

Статья 2. В случае возникновения угрозы безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету одного или нескольких государств – участников, либо угрозы международному миру и безопасности государства – участники незамедлительно приводят в действие механизм совместных консультаций с целью координации своих позиций, вырабатывают и принимают меры по оказанию помощи таким государствам – участникам в целях устранения возникшей угрозы.

Статья 4. Если одно из государств – участников подвергнется агрессии (вооруженному нападению, угрожающему безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету), то это будет рассматриваться государствами – участниками как агрессия (вооруженное нападение, угрожающее безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету) на все государства – участники настоящего Договора.

В случае совершения агрессии (вооруженного нападения, угрожающего безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитету) на любое из государств – участников все остальные государства – участники по просьбе этого государства – участника незамедлительно предоставят ему необходимую помощь, включая военную, а также окажут поддержку находящимися в их распоряжении средствами в порядке осуществления права на коллективную оборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН…».

Напоминаем, что членами ОДКБ являются: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Кстати, Нур-Султан (Астана) и Бишкек симпатизирует Баку и не смотря на участие в ОДКБ скорее поддержат Азербайджан, чем своего формального союзника – Армению.

Вопрос о причинах бездействия ОДКБ несмотря на то, что против Армении все же идет война уже неоднократно поднимался российскими СМИ. Лидер Армении Никол Пашинян на него ответил в интервью РБК весьма уклончиво: «Никто не надеется, что Россия станет участником конфликта…». Далее он пояснил, что в данной ситуации страны ОДКБ выступили с заявлениями, направленными на стабилизацию ситуации и это нормально. Все участники ОДКБ отделались колебаниями воздуха и все. Реальность такова – решения главы государств принимают исходя их военно-политической целесообразности, отметая как хлам всякие эмоции и этические нормы, такие, как необходимость жестко следовать букве договора.

Нельзя не заметить и возрастающие антироссийские настроения в Армении и отказ Еревана поддержать Москву в возвращении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. В свою очередь члены ОДКБ отметились поставками вооружений Азербайджану, особенно в этом преуспели Россия и Белоруссия.

А как быть с тем, что в статье первой ДКБ сказано: «Государства – участники не будут вступать в военные союзы или принимать участие в каких-либо группировках государств, а также в действиях, направленных против другого государства – участника».

Спрашивается, - зачем тогда вообще нужен ОДКБ? Логично было бы ликвидировать эту организацию, а ее бюджет использовать для других, насущных нужд. Кстати, Азербайджан, не видя проку от участия в ОДКБ, давно покинул эту организацию. А вот Армения, похоже выходить из нее не спешит. Не смотря на перекосы в деятельности ОДКБ Ереван устраивает сложившееся состояние в виде статус-кво. Участие в организации дает Армении хоть и зыбкую, но все же гарантию того, что Турция не ввяжется в армяно-азербайджанский конфликт.

Для России ОДКБ является площадкой общения с некоторыми странами – бывшими республиками из состава СССР. Этакая НАТО «Мценского уезда». Одно ясно, что не смотря на Договор о коллективной безопасности Москва будет и впредь действовать из соображений военно-политической целесообразности. Пример тому – сирийские события. Москва ни разу не помешала США и коалиции наносить ракетные удары по сирийским войскам и военным объектам, не смотря на свои союзнические обязательства по отношению к Дамаску.