Российские артиллеристы замечены в Сирии

Аргументы Недели → Армия 13+

29 июля 2020, 11:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Сирии воюют не только российские летчики, моряки, спецназовцы и военные полицейские, но и артиллеристы, сообщает информационно-новостное агентство Avia.pro на языке, похожем на русский.

В сети появились фотографии, на которых видна стрельба артиллерийского расчета из буксируемой 122-мм Д-30. Информационно-новостное агентство Avia.pro, разместившее данные фотографии на своем сайте, утверждает, что это происходит на сирийской земле, в южной части провинции Идлиб. В комментарии (весьма безграмотном) к фотографиям написано (цитирую как есть без редактуры): «…в Сирии работают российские артиллеристы. Их работа была запечатлена за использование полевых гаубиц Д-30, при помощи которых осуществилось крушение позиций боевиков, нарушивших режим перемирия – судя по уникальным кадрам с места событий, такие удары российских военных забудутся террористами ещё очень не скоро… на боевиков были обрушены десятки ударов, что привело к серьёзным потерям для последних, причём как в живой силе, так и в бронетехнике».

Из интересной информации, благодаря допущенным ляпам, получилась карикатура. Рекомендую Avia.pro – не доверять писать такие тексты лицам не знакомым с военным делом и военной терминологией.