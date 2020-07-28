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Российские самолеты Су-27 вероятно вторглись в финское небо

, 18:56 [ «Аргументы Недели» ]

Российские самолеты Су-27 вероятно вторглись в финское небо
фото: соцсети

Российские многофункциональные истребители могли нарушить во вторник воздушные границы Финляндии над Финским заливом. Об этом сообщило Минобороны Финляндии.

Недалеко от Хельсинки были замечены два истребителя Су-27 с российскими опознавательными знаками, Пограничная служба Финляндии расследует этот факт.

«Два истребителя Су-27, принадлежащих России, подозреваются в нарушении воздушного пространства Финляндии 28 июля», - говорится в заявлении финского военного ведомства.

ША

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