Оперативно-тактический комплекс РЭБ «Палантин» разместят в Забайкалье

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28 июля 2020, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Новый оперативно-тактический комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Палантин» российские военные разместят в Забайкальском крае, который граничит с КНР и Монголией. Об этом сообщает портал Авиа.Про, ссылаясь на источник в Минобороны РФ.

«Новейший комплекс "Палантин" поступит на вооружение подразделения РЭБ ВВО в Забайкалье... Ранее "Палантин" завершил войсковые испытания, он стоит на вооружении в частях РЭБ ВС РФ. Специальное оборудование комплекса смонтировано на четырехосных автомобилях КАМАЗ», - цитирует Авиа.Про источник, и тут же с возмущением добавляет, - ну как же так, КНР является союзником России. «Учитывая ограниченную дальность работы средств РЭБ «Палантин», глушить территорию Японии этот комплекс не сможет, в связи с чем, применять «Палантин» Россия, вероятно, будет против КНР, что вызывает некоторые вопросы, поскольку речь идёт о российском союзнике», - заявляет Авиа.Про. Похоже, в Авиа.Про не представляют себе , что означает термин «союзник» в военном отношении? Более того, данный портал сгущает краски указывая, что «Палантин» способен «сжигать электронику противника».

Комплекс РЭБ «Палантин», основан на современной программной платформе, предназначен для ведения радиоэлектронной разведки и подавления систем связи вероятного противника. Он также способен «ослепить» электронику противника в коротковолновом и ультракоротковолновом диапазонах, создавать помехи в сотовой и транкинговой связи.