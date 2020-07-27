Американцы приспособились обманывать российскую военную полицию в Сирии

Аргументы Недели → Армия 13+

27 июля 2020, 19:18 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Камера SOHR зафиксировала 25 грузовиков, принадлежащих Международной коалиции, которые пересекают город Аль-Камышлы, находящийся под контролем российской военной полиции и сирийской армии, от перевала Сималка в направлении американской базы в Тель-Бедере.

По сведениям SOHR (организации занимающейся контролем соблюдения прав человека в Сирии) американцы приспособились скрытно провозить материально-техническое оборудование и военную технику через территории, контролируемые российской военной полицией и сирийскими правительственным войсками, используя большегрузные автомобили, на которые российские военные патрули и сирийские блокпосты не обращают должного внимания.