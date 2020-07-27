Американцы приспособились обманывать российскую военную полицию в Сирии
27 июля 2020, 19:18[ «Аргументы Недели» ]
Камера SOHR зафиксировала 25 грузовиков, принадлежащих Международной коалиции, которые пересекают город Аль-Камышлы, находящийся под контролем российской военной полиции и сирийской армии, от перевала Сималка в направлении американской базы в Тель-Бедере.
По сведениям SOHR (организации занимающейся контролем соблюдения прав человека в Сирии) американцы приспособились скрытно провозить материально-техническое оборудование и военную технику через территории, контролируемые российской военной полицией и сирийскими правительственным войсками, используя большегрузные автомобили, на которые российские военные патрули и сирийские блокпосты не обращают должного внимания.
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