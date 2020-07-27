Завершились учения оперативно-тактической авиации ЦВО

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27 июля 2020, 16:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Экипажи сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ преодолели более 2,5 тысяч километров и вернулись на аэродром базирования в Красноярский край после проведения совместного летного учения, завершившегося в Челябинской области, в ходе которого была отработана на дозаправка топливом в воздухе. Сообщает пресс-служба ЦВО.

Сверхзвуковые всепогодные истребители перехватчики МиГ-31БМ выполнили перелет с военного аэродрома «Шагол» в Челябинской области на аэродром базирования «Канск» в Красноярском крае. В рамках перелета истребители преодолели расстояние свыше 2,5 тысяч километров.

В результате учения экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, совместно с экипажами многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34, самолетов-разведчиков Су-24МР и авиационного танкера Ил-78 отработали сложнейший элемент летной подготовки – дозаправку топливом в воздухе, выполнили около 100 дозаправок, получили и продлили допуск на выполнение данного вида пилотажа.

Всего в маневрах было задействовано около 20 самолетов оперативно-тактической авиации, самолет-заправщик Ил-78 военно-транспортной авиации и более 150 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, а также группы обеспечения и управления полетами.