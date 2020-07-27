Пентагон перебросит шестьдесят F-35 в Арктику

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27 июля 2020, 16:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

ВВС США решили отправлять свои истребители пятого поколения F-35 в Арктику, где по мнению военных экспертов российская оборона особенно слаба. Сообщает портал Авиа. Про., ссылаясь на издание «Nation News».

«Американские ВВС намерены существенно увеличить свое присутствие в Арктике. В связи с этим еще в апреле этого года на базе ВВС США на Аляске появились два самолета F-35A в дополнение к уже находящимся там F-22 и F-16. ВВС США намерены до 2022 года перебросить на Аляску еще 54 самолета F-35A, что усилит группировку в рамках укрепления военного присутствия американцев в Арктике», - пишет издание «Nation News».

Фото: гостеприимные русские готовы встретить американские военные самолеты в Арктике

Портал Авиа.Про настаивает, что истребители-бомбардировщики пятого поколения нужны американцам в Арктике для провокаций близ российских границ. Посмотрим на этот факт с другой стороны. Боевой радиус F-35A составляет чуть более 1000 км, не бог весь что для арктических просторов. Да, возможна дозаправка в воздухе, но только за пределами суверенного воздушного пространства России. Здесь, как и во многих других эпизодах в истории войн за Россию воюют ее необъятные просторы. И конечно же, помощь природе окажут российские войска ПВО. Решатся ли американцы рисковать жизнями своих военных летчиков ради провокаций – вот в чем вопрос.