День ВМФ России был отмечен в Балтийске

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26 июля 2020, 19:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В День ВМФ России в Балтийске высадился морской десант и произведены артиллерийские, ракетные и торпедные стрельбы. В ходе проведения военно-спортивного праздника в честь Дня ВМФ кораблями Балтийского флота было продемонстрировано 14 тактических эпизодов с выполнением различных боевых упражнений.

26 июля 2020 г. на главной базе Балтийского флота в г. Балтийске прошли масштабные праздничные мероприятия, посвященные Дню Военно-Морского Флота России.

В военно-морском параде и военно-спортивном празднике было задействовано более 46 боевых кораблей, катеров, быстроходных лодок и судов обеспечения, более 20 единиц военной техники армейского корпуса, вертолеты Ка-27 морской авиации, а также свыше 1,5 тысяч военнослужащих Балтийского флота.

В ходе праздничной программы экипажами кораблей было продемонстрировано 14 тактических эпизодов с выполнением боевых стрельб и демонстрацией возможностей современного корабельного вооружения и военной техники. Командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов обошел на катере «Серафим Саровский» парадный строй боевых кораблей флота, стоящих в морском канале г. Балтийска, и поздравил военных моряков с праздником.

Военно-спортивный праздник, посвященный Дню ВМФ, начался с театрализованного представления «Виват, Военно-Морской Флот!». Далее состоялось прохождение боевых кораблей флота по морскому каналу Балтийска. В акватории Калининградского морского канала надводные корабли продемонстрировали различные элементы тактических действий по своему предназначению. В ходе празднования базовые тральщики Балтийской военно-морской базы Балтийского флота провели траление фарватера, малые противолодочные корабли провели атаку подводной лодки условного противника, а малые ракетные корабли произвели имитацию ракетного удара. Кроме того, ракетные катера показали элементы морского артиллерийского боя с условным противником, после чего артиллеристы береговых войск Балтийского флота выполнили показательное учебно-боевое упражнение по огневой поддержке подготовки высадки морского десанта. Далее большой десантный корабль «Калининград» провел высадку морского десанта на бронетранспортерах БТР-82А.

Кроме того, в акватории Калининградского залива были разыграны эпизоды по освобождению судна, оказанию помощи аварийному кораблю, задержанию нарушителей государственной границы Российской Федерации. Вспомогательные силы флота провели демонстрацию поисково-спасательного и материально-технического обеспечения кораблей. Завершатся праздничные мероприятия в Балтийске салютом и фейерверком в честь Дня Военно-Морского Флота России и дня города.