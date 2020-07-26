Во Владивостоке состоялся парад кораблей в честь Дня Военно-Морского Флота России

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26 июля 2020, 18:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Во Владивостоке состоялся парад военных кораблей в честь Дня Военно-Морского Флота России. Смотр кораблей впервые в новейшей истории Тихоокеанского флота прошел в акватории бухты Золотой Рог. Сообщает Минобороны России.

За час до начала праздничных торжеств на боевых кораблях флота, стоящих в строю, на кораблях и вспомогательных судах, ошвартованных у причалов, были подняты Государственные и Военно-Морские флаги, а также флаги расцвечивания. По сложившейся традиции церемония подъёма флагов состоялась на военном судне-музее «Красный Вымпел», который находится на вечной стоянке у корабельной набережной Владивостока и на подводной лодке-музее «С-56».

На 16 парадных бочках в главной бухте Владивостока у Золотого моста в честь Дня ВМФ выстроены боевые корабли основных классов - флагман Тихоокеанского флота ордена Нахимова Гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев». Также в парадной линии стоят корвет «Громкий», малый противолодочный корабль «Кореец», ракетный катер «Р-18», базовый тральщик «БТ-100» и дизельная подводная лодка «Комсомольск-на-Амуре». Командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц на катере «Ураган» обошел парадный строй и поздравил экипажи кораблей с праздником.

После обхода линии кораблей адмирал Сергей Авакянц поднялся на борт ордена Нахимова Гвардейский ракетный крейсер «Варяг», где принял рапорт начальника почетного караула. С борта флагмана командующий флотом произнес поздравительную речь в ходе которой отметил, что созданный по указу Петра Великого, российский флот прошёл трудный, но славный путь, всегда был и остаётся символом сильного российского государства - великой морской державы, одной из основ его оборонной мощи.

Также военных моряков с праздником поздравил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

Военно-морской парад завершился залпами артиллерийского салюта, который был дан с борта ГРКР «Варяг».

Жители и гости Владивостока получили возможность увидеть все детали морского парада посредством прямой трансляции на региональном канале Приморья. Также трансляция парада велась на экране, смонтированном на платформе плавкрана в районе набережной Цесаревича.

Сразу же после парада на вертолётной площадке флагманского корабля ТОФ для экипажа крейсера «Варяг» с праздничным концертом выступили музыканты оркестра штаба Тихоокеанского флота.