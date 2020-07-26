Авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи» поздравила моряков ТОФ с Днем Военно-Морского Флота России
26 июля 2020, 18:02[ «Аргументы Недели» ]
Сегодня в День Военно-Морского Флота во Владивостоке для военных моряков, жителей и гостей столицы Приморья выступила авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи». Летчики из подмосковной Кубинки прибыли в столицу Приморья по приглашению командования Тихоокеанского флота и провели в честь праздника авиационное шоу.
Демонстрационные полёты боевых самолётов над акваторией Амурского залива стали настоящим украшением Дня ВМФ во Владивостоке. Летчики пилотажной группы под командованием гвардии полковника Андрея Алексеева на четырёх многофункциональных сверхманевренных истребителях Су-35С истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа продемонстрировали многочисленным зрителям фигуры высшего пилотажа, пролёты в составе различных строёв и элементы воздушного боя на высотах от 50 до 5 тыс. метров.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.