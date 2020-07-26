Авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи» поздравила моряков ТОФ с Днем Военно-Морского Флота России

Аргументы Недели → Армия 13+

26 июля 2020, 18:02 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Сегодня в День Военно-Морского Флота во Владивостоке для военных моряков, жителей и гостей столицы Приморья выступила авиационная группа высшего пилотажа «Русские Витязи». Летчики из подмосковной Кубинки прибыли в столицу Приморья по приглашению командования Тихоокеанского флота и провели в честь праздника авиационное шоу.

Демонстрационные полёты боевых самолётов над акваторией Амурского залива стали настоящим украшением Дня ВМФ во Владивостоке. Летчики пилотажной группы под командованием гвардии полковника Андрея Алексеева на четырёх многофункциональных сверхманевренных истребителях Су-35С истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа продемонстрировали многочисленным зрителям фигуры высшего пилотажа, пролёты в составе различных строёв и элементы воздушного боя на высотах от 50 до 5 тыс. метров.