На Камчатке состоялся парад и военно-спортивный праздник по случаю Дня Военно-Морского Флота России

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26 июля 2020, 17:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На Камчатке праздничные мероприятия в честь Дня ВМФ начались с молебна в Морском Соборе Петропавловска-Камчатского, в котором приняли участие представители командования Войск и сил на Северо-востоке России, Подводных сил ТОФ, руководство Камчатского региона и столицы края. Сообщает Минобороны России.

Далее командующий Войсками и силами на Северо-востоке России контр-адмирал Александр Юлдашев вместе с временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым, гостями праздника возложили цветы к памятнику российскому флотоводцу, участнику Наваринского сражения, одному из пионеров освоения Тихоокеанского побережья и первому военному губернатору Камчатки адмиралу Василию Завойко.

Морской парад начался сразу после полуденного выстрела, традиция которого в Петропавловске-Камчатском была возрождена в прошлом году. Контр-адмирал Юлдашев, руководители края и города на катере обошли парадный строй из 8 кораблей, поприветствовали личный состав и поздравили моряков с праздником.

В Авачинской бухте в составе парадного строя в двух линиях ошвартованы атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Рязань», пограничный корабль управления ФСБ по Восточному Арктическому району «Забайкалье», большой десантный корабль «Адмирал Невельской», модернизированный малый ракетный корабль «Смерч», морской тральщик МТ-265, спасательное судно «Алагез», судно-кабелеукладчик «Бирюса» и новейшее гидрографическое судно «Александр Рогоцкий».

Командующий Войсками и силами на Северо-востоке России контр-адмирал Александр Юлдашев после обхода парадной линии поднялся на борт большого десантного корабля «Адмирал Невельской», откуда произнес праздничную речь.

Далее в ходе военно-спортивного праздника, где демонстрировались действия сил по предназначению малые ракетные корабли выполнили постановку радиоэлектронных помех, тактическая группа минно-тральных кораблей провела траление и уничтожила морскую мину, малый противолодочный корабль выполнил задачи по поиску и атаке торпедой подводной лодки условного противника. Гости праздника смогли понаблюдать за действиями специального подразделения при осуществлении досмотра подозрительного судна и освобождению корабля, захваченного террористами. Завершился праздник показом маневренных качеств современных буксиров, которые исполнили «танец» на фоне парадного строя кораблей, а также фонтанами на воде, которые ударили с борта специальных пожарных судов.

Всего в торжествах по случаю Дня Военно-Морского Флота были задействованы 25 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения Тихоокеанского флота и регионального Пограничного управления ФСБ.

В 22 часа по местному времени в Петропавловске-Камчатском прозвучит артиллерийский салют. В честь главного флотского праздника будет дано 30 залпов. Запуск фейверков озвучат две артиллерийские установки Д-30.