Завершаются испытания подводного дрона «Посейдон» и гиперзвуковых ракет «Циркон»

Аргументы Недели → Армия 13+

26 июля 2020, 17:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В настоящее время успешно завершаются работы по созданию современных систем вооружения для Военно-морского Флота: подводного комплекса, оснащаемого беспилотными аппаратами «Посейдон» и гиперзвукового ракетного комплекса «Циркон». Сообщает Минобороны России.

Военно-Морским Флотом совместно с предприятиями оборонной промышленности проводятся испытания, спущенной в марте 2019 года на воду первой атомной подводной лодки-носителя морских беспилотных подводных аппаратов «Посейдон».

Экипаж корабля продолжает практическое освоение нового оружия на штатном носителе. Также успешно завершаются испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон». Проведенные с фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» испытательные пуски подтвердили уникальные тактико-технические характеристики данной ракеты по дальности и точности стрельбы, а также гиперзвуковой скорости ее полета. Проведение испытаний идёт в плановом порядке.»