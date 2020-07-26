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Военные атташе более чем 30 иностранных государств посетили Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге

, 15:28 [ «Аргументы Недели» ]

Военные атташе более чем 30 иностранных государств посетили Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
Фото: соцсети

26 июля иностранные военные атташе стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки посетили Главный военно-морской парад в г. Санкт-Петербург. Сообщает Минобороны России.

Представители военно-дипломатического корпуса, аккредитованные в Российской Федерации, ознакомились с воздушной, наземной и морской частями парада. Иностранные гости высоко оценили организацию и масштаб проведения парада.

ША
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