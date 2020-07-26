Впервые в истории России военно-морской парад состоялся в Дагестане, куда перебазировалась Каспийская флотилия

Аргументы Недели → Армия 13+

26 июля 2020, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Впервые в истории в Каспийске состоялся военно-морской парад, посвященный Дню Военно-Морского Флота России. Торжество открыл актер в костюме Петра I, который с палубы яхты ЯЛ-6 поприветствовал всех гостей и рассказал об истории зарождения Российского флота на Каспийском море.

В ходе парада экипажи кораблей «Махачкала», «Астрахань», «Волгодонск» и катеров АК-209, АК-223, АК-201 Каспийской флотилии провели учебный морского бой с кораблями условного противника, отработав тактику блокирования корабля и отстрела плавающих мин. Экипажи десантных катеров продемонстрировали штурм береговой линии условного противника с высадкой морского десанта, который на плавающих бронетранспортерах БТР82АМ овладел господствующей высотой берега.

Также в параде приняли участие экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 и вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор» 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), которые выполнили задачи по обнаружению неопознанной группы надводных целей в территориальных водах Российской Федерации. Еще одним эпизодом парада стал показ парой Ми-8АМТШ действий в роли условного противника. Совершив пролет на высоте 50-70 метров над водой, экипаж с борта ведомого вертолета сбросил макет мины, которую впоследствии и уничтожили малые артиллерийские катера Каспийской Флотилии.

Всего в праздновании Дня ВМФ было задействовано более 40 единиц кораблей, судов обеспечения и боевой техники Каспийской флотилии, в том числе ракетные и артиллерийские корабли и катера, противодиверсионный катер, гидрографические судна, минно-тральные корабли, десантные катера, патрульные катера типа «Раптор», а также более 10 авиационной техники 4-й армии ВВС и ПВО, в том числе самолеты Су-25, Су-24, Су-34 и вертолеты Ми-8АМТШ, Ми-35, Ка-27.