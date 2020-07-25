Алжир заменит российские противотанковые комплексы – китайскими

Аргументы Недели → Армия 13+

25 июля 2020, 16:15 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Китай начал экспортировать третье поколение своих портативных противотанковых систем Red Arrow-12, также известных как HJ-12. Согласно веб-сайту China Defense, Алжир стал первой арабской страной, получившей модернизированную китайскую противотанковую систему.

Алжирские военные имеют давние отношения с китайским военно-промышленным комплексом. Алжир приобрел у Китая самоходные гаубицы, минометы и ракетное вооружение, а также разведывательные и ударные беспилотники и морскую технику.

По мнению военных экспертов, HJ-12 заменит старые советские образцы, которые были созданы в первой половине 1970-х годов. HJ-12 - одна из систем, которая работает по принципу «выстрели и забудь». Общая масса комплекса достигает 22 кг. Сама ракета весит 17 килограмм. Общая длина стартового контейнера 1200 мм. Максимальная дальность стрельбы при дневном освещении составляет 4000 метров, ночью - до 2000 метров.