Египет похвастался своими новыми Су-35

Аргументы Недели → Армия 13+

25 июля 2020, 15:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

На этой неделе в социальных сетях появилось несколько фотографий новых египетских самолетов Су-35, изготовленных в России. Пользователи соцсетей, разместившие изображения, сообщили, что фотографии были сделаны на заводе в Комсомольске-на-Амуре, где проходят испытания самолеты Су-35 ВВС Египта.

Снимки первых пяти истребителей Су-35м появились, когда самолеты совершали рейс в европейскую часть России, и на фотографиях видно, что на истребителях были номера от 9210 до 9214. Эксперты отмечают, что владение истребителями Су-35 сделает военно-воздушные силы Египта одними из самых мощных в регионе и в мире. Многофункциональный истребитель Су-35 четвертого поколения плюс считается одним из самых совершенных самолетов в линейке образцов российского военного авиастроения и является глубокой модернизацией предыдущего самолета Су-27.