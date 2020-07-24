Впервые Каспийская флотилия отметит День ВМФ в Дагестане

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24 июля 2020, 14:15 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Военно-морской парад кораблей Каспийской флотилии в честь праздника военных моряков впервые пройдёт в акватории Каспийского моря близ города Каспийска. Передислокация в новый пункт базирования в Дагестане, имеющий непосредственный выход в центральную часть Каспия, обеспечила круглогодичную навигацию и немалые преимущества для организации боевой подготовки флотилии, по сравнению с теми условиями, в которых находились корабли в старом месте базирования в Астраханской области в устье реки Волги.

По давней флотской традиции торжества начнутся с парада кораблей. Во время этой церемонии 26 июля 2020 года в 9 часов 30 минут командующий Каспийской флотилией совместно с представителями руководства Республики Дагестан и города Каспийск, приглашенными гостями завершат посадку на катер командующего «Альбатрос» с последующим переходом на рейд к линии строя кораблей, стоящих на бочках. В кильватерном строю будут представлены 12 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе ракетные корабли «Татарстан», «Дагестан», малый ракетный корабль «Углич», малый артиллерийский корабль «Астрахань», пограничный сторожевой корабль «Валентин Пикуль», противодиверсионный катер «Юнармеец Каспия», спасательные многофункциональные катера и другие.

В программе военно-спортивного праздника предусмотрено проигрывание различных боевых эпизодов, в которых примут участие корабли и суда Каспийской флотилии, а также Пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан. Например, в эпизоде с демонстрацией действий пограничных кораблей и катеров по пресечению нарушения границы примут участие пограничные корабли. При розыгрыше эпизода по проделыванию проходов в морском минном заграждении покажут своё мастерство противоминные корабли нашей флотилии – базовый тральщик «Магомет Гаджиев» и рейдовые тральщики. Свою морскую выучку в бою с кораблями условного противника продемонстрируют также малые артиллерийские корабли «Астрахань», «Махачкала» и «Волгодонск», артиллерийские катера проекта «Шмель». Жители Дагестана и гости республики смогут впервые увидеть в динамике боевую работу морских пехотинцев во время высадки на необорудованное побережье, занятое условным противником.

Отряд боевых единиц флотилии (малый ракетный корабль «Великий Устюг», 2 противодиверсионных катера типа «Грачонок», противодиверсионный катер П-436 и десантный катер проекта «Серна») по внутренним водным путям в прошлом месяце совершили переход в г. Санкт-Петербург для подготовки к Главному военно-морскому параду страны.

План боевой подготовки за зимний период обучения на Каспийской флотилии был реализован полностью. Ракетными и артиллерийскими кораблями выполнено более 100 боевых упражнений с практическим применением оружия по морским, береговым и воздушным целям. Произведено порядка 20 противоминных упражнений и практических минных постановок, проведено более 50 противодиверсионных тренировок. Уверенно выдержал плавсостав и итоговую проверку, которая проводилась во время сдачи кораблями курсовых задач в море. Уже в летнем периоде успешно выполнил задачи боевой службы в Каспийском море отряд кораблей в составе малого ракетного корабля «Углич» и морского буксира МБ-58, который за 30 дней плавания прошёл 2 500 морских миль.

Учебно-боевая деятельность подразделений морской пехоты не прерывается ни на один день. Личным составом десантно-штурмовых подразделений этой части выполнено более 1100 прыжков с парашютом. С подразделениями морской пехоты проведено несколько батальонных тактических учений с фактической высадкой морского десанта с десантных катеров на необорудованное побережье. Артиллерийскими батареями береговых войск проведено более 350 боевых стрельб. По итогам контрольной проверки выучка оценена высоким баллом. Полевая и огневая выучка чёрных беретов совершенствуется как на полигонах флотилии («Аданак», «Скорпион» и «Турали»), так и на других полигонах Южного военного округа.

Вновь сформированный береговой ракетный дивизион показал хорошие результаты при отработке нормативов по развёртыванию береговых ракетных комплексов «Бал» в полевых условиях и готовности к выполнению задач по боевому применению».