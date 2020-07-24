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Американский самолет-разведчик вновь приблизился к границам РФ

, 14:02 [ «Аргументы Недели» ]

Американский самолет-разведчик вновь приблизился к границам РФ
Фото: соцсети

24 июля 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Южного военного округа.

Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как американский самолет-разведчик Р-8А «Посейдон».

После разворота самолета-разведчика ВМС США от Государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Весь полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено.

ША

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