Боевые самолеты ВВС США совершили акт устрашения в небе над Черным морем

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23 июля 2020, 20:48 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Истребители F-16 ВВС США и тяжелые беспилотники, базирующиеся в Европе, провели крупномасштабную демонстрацию сил в Черном море. Ударная американская авиация из состава Европейского командования ВС США действовала совместно с боевыми кораблями НАТО. В ходе учений F-16 вместе с эсминцем ВМС США, беспилотниками и самолетами специальных операций имитировали уничтожение «хорошо защищенных целей». Об этом сообщил портал Military News.

Однодневные учения в среду прошли в международном воздушном пространстве и в акватории Черного моря. Ситуация сложилась так, что они стали двухсторонними, поскольку Россия направила на перехват американских самолетов свою авиацию. А для наблюдения за маневрами ВМС НАТО вышли в море корабли Черноморского флота РФ.

Командующий ВВС США в Европе и в Африке генерал Джефф Харриджян заявил, - основные усилия в ходе демонстрации были направлены на то, чтобы послать вполне понятный сигнал противникам. «Наше совместное (в Черном море – «АН») присутствие укрепляет связь с нашими союзниками и партнерами, одновременно отправляя сообщение любому противнику, что мы привержены коллективной обороне и готовы к решительным действиям в сложной обстановке», - сказал он в заявлении. Учения авиации ВВС США совпали с учениями Sea Breeze ВМС США, которые проходят в Черном море на текущей неделе.

В ходе маневров ВВС была отработана «серия комплексных задач по всем направлениям», в них приняли участие представители NAVEUR, Командования специальных операций США в Европе и Космического командования США.

Практическую часть учений в небе осуществляли F-16 из 31-го истребительного крыла (авиаполка) ВВС США, дислоцирующегося на авиабазе Авиано в Италии. В частности, самолеты отрабатывали тактику применения крылатых ракет большой дальности, предназначенных для разрушения прочных фортификационных сожжений и бронированных целей.