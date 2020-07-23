ВДВ провели батальонные тактические учения на полигоне в Рязанской области

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23 июля 2020, 18:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Усиленный парашютно-десантный батальон гвардейского парашютно-десантного полка Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения, на штатной технике форсировал широкую реку и захватил плацдарм на другом берегу.

Сначала двойка истребителей-бомбардировщиков Су-35нанесла бомбовый удар по позициям условного противника, закрепившегося на противоположном берегу реки Ока, в районе населенного пункта Иванчино в Рязанской области. После чего, при поддержке самоходно-артиллерийской батареи 2С9 “Нона-С” передовой отряд на лодках и специальных плавсредствах, с ходу форсировал водную преграду и подготовил плацдарм для переправы основных сил. В дальнейшем, началось форсирование реки батальоном на БМД-2КА-У при поддержке звена ударных вертолетов Ми-24, самоходно-артиллерийской батареи 2С9 “Нона-С”. Одновременно в тылу противника был выброшен тактический воздушный десант из транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ в составе десантно-штурмовой роты Ульяновского отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения.

В ходе форсирования и закрепления на противоположном берегу реки десантники уничтожили наземные разведывательно-ударные комплексы и вспомогательные пункты управления условного противника. Расширив плацдарм, подразделения десанта отработали рейдовые действия в тылу условного противника, в ходе которых были уничтожены его отходящие подразделения.

Форсирование осуществлялось силами парашютно-десантного батальона гвардейского парашютно-десантного полка из Тулы 9 волнами по 9 направлениям. Всего в ходе форсирования водной преграды, за час на противоположный берег переправилось более 500 военнослужащих и 60 единиц военной и специальной техники. Кроме того, в форсировании были задействованы понтонные переправы и плавающие транспортеры ПТС-2 понтонного соединения Инженерных войск.