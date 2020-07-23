Корабли НАТО отработали захват российского газового месторождения у берегов Крыма

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23 июля 2020, 17:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Несколько часов назад российские информационные и новостные источники сообщили о странных манёврах боевых кораблей НАТО рядом с одним из крупнейших газовых месторождений у берегов Крыма. По предварительным данным, отрабатывался сценарий его захвата, так как члены военного альянса не признают ни принадлежность полуострова России, ни принадлежность находящихся рядом источников природных ресурсов. Информирует Авиа.Про., ссылаясь на «Федеральное агентство новостей».

Корабли НАТО проводят маневры у добывающих платформ в Черном море. Об этом сообщили порталы Marinetraffic и Vessefinder, на которых отображается местонахождение кораблей. Сайты показывают два натовских фрегата, проходящих в районе добывающих платформ газоконденсатного месторождения Голицыно. Как известно, это одно из месторождений, обеспечивающих Крым газом. В настоящий момент неизвестно, предпринимают ли российские военные какие-либо меры против провокационных действий кораблей НАТО.