Индонезия отказалась от покупки российских истребителей Су-35
23 июля 2020, 17:06[ «Аргументы Недели» ]
Российский экспортер вооружений может потерять контракт на сумму примерно 1,14 млрд. долл. Джакарта намерена отказаться покупать российские многофункциональные истребители поколения 4++ Су-35 в пользу европейских самолетов Eurofighter Typhoon. По контракту Россия могла бы поставить 12 машин, плюс получала бы деньги за комплектующие и расходные материалы в ходе их эксплуатации. Сообщало издание «Дефенс ньюс».
Индонезия, на данный момент, только выразила заинтересованность в покупке истребителей Eurofighter Typhoon, и от контракта с Россией пока не отказалась, но все к тому идет. Потеря 1,14 млрд. долл. будет для Москвы нежелательной неприятностью. Джакарте в принципе нужны самолеты-перехватчики, сверхманевренность Су-35 индонезийским ВВС не очень-то нужна, поэтому выбор, похоже, остановлен на истребителях Typhoon.
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