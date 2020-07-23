Индонезия отказалась от покупки российских истребителей Су-35

Аргументы Недели → Армия 13+

23 июля 2020, 17:06 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Российский экспортер вооружений может потерять контракт на сумму примерно 1,14 млрд. долл. Джакарта намерена отказаться покупать российские многофункциональные истребители поколения 4++ Су-35 в пользу европейских самолетов Eurofighter Typhoon. По контракту Россия могла бы поставить 12 машин, плюс получала бы деньги за комплектующие и расходные материалы в ходе их эксплуатации. Сообщало издание «Дефенс ньюс».

Индонезия, на данный момент, только выразила заинтересованность в покупке истребителей Eurofighter Typhoon, и от контракта с Россией пока не отказалась, но все к тому идет. Потеря 1,14 млрд. долл. будет для Москвы нежелательной неприятностью. Джакарте в принципе нужны самолеты-перехватчики, сверхманевренность Су-35 индонезийским ВВС не очень-то нужна, поэтому выбор, похоже, остановлен на истребителях Typhoon.