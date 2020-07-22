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Российские истребители провели перехват 3 самолетов-разведчиков НАТО над Черным и Балтийским морями

, 17:26 [ «Аргументы Недели» ]

Российские истребители провели перехват 3 самолетов-разведчиков НАТО над Черным и Балтийским морями
Фото: соцсети

22 июля 2020 года радиолокационными средствами разведки дежурных сил ПВО Черноморского и Балтийского флотов отслеживались действия разведывательных самолетов Р-8А «Посейдон» и U-2S военно-морских сил США над акваторией Черного моря, а также разведывательного самолета Р-3С «Орион» военно-воздушных сил Германии над акваторией Балтийского моря.

На перехват Р-8А «Посейдон», U-2S ВМС США и Р-3С «Орион» ВВС ФРГ были подняты дежурные звенья истребителей войск противовоздушной обороны Черноморского и Балтийского флотов. Нарушения Государственной границы Российской Федерации не допущено. Сообщает Минобороны РФ.

ША

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