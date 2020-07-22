НАТО не в состоянии оборонять от ВС РФ северо-восточные окраины Норвегии

Сотрудник Норвежской военно-морской академии (НВМА) Ида Холст-Педерсен Квам предупредила, что в случае войны Россия сможет получить контроль над самым северным норвежским графством Финнмарк, даже без оккупации этой территории сухопутными войсками.
Сегодня российские системы вооружений имеют диапазон, охватывающий весь Финнмарк, - отмечается в исследовании НВМА. Таким образом, Россия без использования сухопутных войск может контролировать воздушное пространство над Финнмарком и в то же время уничтожать критически важные объекты инфраструктуры, такие как аэропорты, сеть береговой обороны и радары. Поэтому Финнмарк больше нецелесообразно рассматривать как плацдарм для НАТО, по сути эта территория является для России буферной зоной, в которой ее Вооруженные силы нуждаются для обеспечения безопасности размещения своего ядерного потенциала на севере, - считает Квам.
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