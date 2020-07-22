Российский и турецкий военные патрули вновь прошли по трассе М-4 в Сирии

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22 июля 2020, 15:13 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В соответствии с договоренностями между президентами Российской Федерации и Турецкой Республики 22 июля 2020 года состоялось очередное, двадцать первое по счету, совместное российско-турецкое патрулирование участка по трассе М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакию. Сообщает Минобороны РФ.

Впервые совместное российско-турецкое патрулирование по трассе М-4, согласно дополнительного протокола к Меморандуму о стабилизации обстановки в зоне деэскалации Идлиб от 17 сентября 2018 года, подписанного 5 марта 2020 г. министрами обороны Российской Федерации и Турции по итогам переговоров лидеров двух стран, состоялось по всему маршруту от населенного пункта Трумба, два километра западнее Саракиба, до населенного пункта Айн эль-Хабр провинции Идлиб. Протяженность маршрута совместного патруля составила более 70 километров.

К совместному патрулированию от российской стороны привлекалось три БТР-82А. Движение совместной российско-турецкой колонны с воздуха контролировалось беспилотными летательными аппаратами ВКС России. Организация взаимодействия между сторонами осуществлялась через Совместный координационный центр.