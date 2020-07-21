Начальник Генштаба ВС РФ проинспектировал войска Южного военного округа

Аргументы Недели → Армия 13+

21 июля 2020, 13:08 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов прибыл в войска Южного военного округа. Он проинспектирует проведение занятий по боевой подготовке на полигонах «Кадамовский» и «Кузьминский».

Внезапной проверки подверглись войска Западного и Южного военных округов, соединений Воздушно-десантных войск, а также соединений и воинских частей морской пехоты Северного, Тихоокеанского, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской Флотилии.

Данное мероприятие проводится в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации и направлено на подготовку войск и сил к участию в предстоящем главном учебном мероприятии года – стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020».

Всего к проверке привлекаются в общей сложности порядка 150 тыс. военнослужащих различных видов и родов войск, 414 летательных аппаратов, 26820 единиц вооружения, военной и специальной техники, 106 кораблей и судов обеспечения. При этом обязательства по Венскому документу 2011 года соблюдаются.

Объединения, соединения и воинские части примут участие в 56-ти учениях различного уровня и масштаба на 35 полигонах и участках местности, а также 17 морских полигонах.