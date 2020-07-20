Ливийцы могут топить турецкие корабли ракетами советского производства

Аргументы Недели → Армия 13+

20 июля 2020, 16:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В арсенале военно-морских сил Ливийской национальной армии (ЛНА) есть противокорабельные ракеты советского производства. В частности, пусковые комплексы этих ракет были замечены независимыми наблюдателями у побережья Тобрука.

Согласно сообщениям местных источников, опубликованных в Твиттер, ЛНА продемонстрировала противокорабельную ракету советского производства P-15 «Термит», максимальная дальность поражения которой составляет 80 км. Эксперты считают, что этого достаточно, чтобы потопить любое судно, бороздящее воды Средиземноморья у берегов Ливии. Сейчас там находятся боевые корабли турецких ВМС.