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Ливийцы могут топить турецкие корабли ракетами советского производства

, 16:57 [ «Аргументы Недели» ]

Ливийцы могут топить турецкие корабли ракетами советского производства
Фото: соцсети

В арсенале военно-морских сил Ливийской национальной армии (ЛНА) есть противокорабельные ракеты советского производства. В частности, пусковые комплексы этих ракет были замечены независимыми наблюдателями у побережья Тобрука.

Согласно сообщениям местных источников, опубликованных в Твиттер, ЛНА продемонстрировала противокорабельную ракету советского производства P-15 «Термит», максимальная дальность поражения которой составляет 80 км. Эксперты считают, что этого достаточно, чтобы потопить любое судно, бороздящее воды Средиземноморья у берегов Ливии. Сейчас там находятся боевые корабли турецких ВМС.

ША

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