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Турецкие силы ПВО приняли на вооружение С-400

, 16:46 [ «Аргументы Недели» ]

Турецкие силы ПВО приняли на вооружение С-400
Фото: соцсети

Зенитчики турецких ПВО поставили на боевое дежурство ракетные комплексы С-400 «Триумф». США уже отреагировали на этот факт, введением санкций против Анкары.

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 российского производства начали охрану и оборону воздушного пространства Турции. Официального сообщения на этот счет Анкара не делала. Но эксперты считают, что есть косвенные признаки принятия на вооружение ЗРК «Триумф» войсками ПВО Турции. В качестве доказательства сему указаны санкции, которые Вашингтон ввел, против Анкары за приобретение С-400. До этого США только угрожали Турции санкционными мерами, видимо расчет делался на то, что Турция выполнит союзнические обязательства и не примет на вооружение ЗРК «Триумф» оставив дорогостоящую военную технику пылиться на складах.

ША

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