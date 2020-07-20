Турецкие силы ПВО приняли на вооружение С-400

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20 июля 2020, 16:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Зенитчики турецких ПВО поставили на боевое дежурство ракетные комплексы С-400 «Триумф». США уже отреагировали на этот факт, введением санкций против Анкары.

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 российского производства начали охрану и оборону воздушного пространства Турции. Официального сообщения на этот счет Анкара не делала. Но эксперты считают, что есть косвенные признаки принятия на вооружение ЗРК «Триумф» войсками ПВО Турции. В качестве доказательства сему указаны санкции, которые Вашингтон ввел, против Анкары за приобретение С-400. До этого США только угрожали Турции санкционными мерами, видимо расчет делался на то, что Турция выполнит союзнические обязательства и не примет на вооружение ЗРК «Триумф» оставив дорогостоящую военную технику пылиться на складах.