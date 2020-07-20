Странные смерти солдат прикрывают коронавирусом

Аргументы Недели → Армия 13+

20 июля 2020, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]

В Туапсе 19 июля прошли похороны Глеба Чуйко. Парню было всего двадцать лет. Он скончался через 14 дней после призыва в армию.



Парень сам очень сильно хотел служить, прошёл медкомиссию, рассказывает мать Глеба. Служить направили в Сочи. После прекращения телефонных звонков от сына родители забеспокоились. Глеб уже находился в тяжёлом состоянии. Медики решали вопрос о его направлении стационар. Солдат умер 13 июля. В документе о смерти указали, что у умершего подтверждён отёк головного мозга, обнаружены проблемы с сердцем. К тому же, предположительно у парня была пневмония. О результатах повторного вскрытия пока не сообщается. Тело солдата хоронили в закрытом гробу.



По неподтверждённым данным у Глеба мог быть коронавирус, так как за несколько дней до смерти он начал кашлять. Родителя возмущены, что им не сообщили о состоянии сына, и лечили парня в простой больнице, а не госпитале.



Телефон был длительное время выключен. Его включили, когда Глеб уже скончался. Во время призыва парня в армию он был полностью здоров.

Родители солдата считают, что подозрение на коронавирус является удобной "отмазкой", чтобы не показывать тело.



Командование военного округа выразило соболезнование близким военнослужащего, оказало помощь в захоронении и решении социальных вопросов.



