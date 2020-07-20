Клинические испытания вакцины от коронавируса CoViD-19 завершены

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20 июля 2020, 13:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи успешно завершило фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса CoViD-19 с участием добровольцев на базе Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н. Бурденко.

Утром 20 июля вторая группа в составе 20 добровольцев выписана из военного госпиталя. Перед выпиской добровольцы в соответствии с протоколом исследования прошли итоговое обследование и сдали контрольные анализы крови.

Имеющиеся результаты анализов однозначно показывают выработку у всех добровольцев иммунного ответа в результате вакцинации. Никаких побочных действий, осложнений или нежелательных реакций, жалоб на состояние здоровья со стороны добровольцев на момент выписки не выявлено.

Накопленные в ходе клинических испытаний данные ежедневных осмотров и опросов, инструментальной и лабораторной диагностики будут переданы для обработки в Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи в целях всесторонней оценки динамики и специфичности выработки иммунного ответа и подготовки к государственной регистрации вакцинного препарата.

При этом, для подтверждения достигнутого положительного эффекта, безопасности и переносимости вакцины все добровольцы на 42 сутки после первой вакцинации вновь пройдут контрольное обследование. Клинические испытания вакцины на добровольцах в Минобороны России проведены в полном соответствии с действующим законодательством и научной методологией, без каких-либо попыток сокращения сроков исследования для избежания в последующем рисков ее применения.

На всем протяжении исследования добровольцы находились под непрерывным наблюдением медицинских специалистов госпиталя имени Бурденко, имеющих богатый опыт проведения клинических испытаний лекарственных средств. Начальник Главного военного клинического госпиталя имени Н.Н. Бурденко генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков выразил слова благодарности военнослужащим и гражданским добровольцам, которые доверили свое здоровье для проведения эксперимента, проявили стойкость и выдержку, находясь в изоляции более 40 дней, а также поблагодарил их семьи за терпение.