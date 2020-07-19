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Производство истребителей пятого поколения Су-57 опять затягивается

, 15:10 [ «Аргументы Недели» ]

Производство истребителей пятого поколения Су-57 опять затягивается
Фото: соцсети

ВКС России получат истребители пятого поколения Су-57 досрочно – в течение ближайших 2-3 лет. Сведения об этом озвучил заслуженный летчик РФ, генерал-майор авиации Владимир Попов в интервью изданию «New Inform».

На сегодняшний день самолеты пятого поколения не так широко востребованы за счет дороговизны производства и сложностей эксплуатации, пояснил генерал. «Мы не торопимся переходить на самолеты пятого поколения по «идеологическим» соображениям», - заявил он. «... У нас есть Су-57, у американцев – F-22 Raptor и F-35, у китайцев – J-20 и J-31 – тоже что-то похожее на самолеты пятого поколения, также Европа что-то разрабатывает», поведал Владимир Попов в пылу откровения. «У нас есть самолеты пятого поколения Су-57, пока их немного, но через два-три года планируем уже взять на вооружение 80 единиц, а то и больше, если потребуется», -заверил генерал. Здесь стоит сделать оговорку, не всему, что говорят генералы надо верить.

«Мы разрабатываем то, что есть сегодня, на перспективу. Через 15-20 лет самолеты шестого поколения будут востребованными и массовыми, и появится необходимость ставить их на вооружение. Для того, чтобы пройти этот путь и выпустить самолеты в назначенное время, начинать работать надо уже сейчас», - снова разоткровенничался генерал. Из его уст стало известно, что самолет шестого поколения сверхманевренный, обладает большим диапазоном высот и скоростей полета, практически, как самолет пятого. «В «идеологии» нашего ВПК и Минобороны – создание комплекса, где два-три самолета будут пилотируемые, а три-четыре – беспилотные, в одной и той же эскадрилье», - поделился сокровенным генерал.

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