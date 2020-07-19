Российская военная радиолокационная станция работает в интересах ПВО Армении

Аргументы Недели → Армия 13+

19 июля 2020, 14:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

РЛС «Контейнер», введённая в строй несколько месяцев назад российскими военными, полностью прикрывает небо над Арменией. Ереван получает помощь российских военных, потому что является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает портал Авиа.Про.

Российская РЛС «Контейнер» контролирует небо не только над всей Арменией, но и в значительно большем радиусе. Армянские средства ПВО/ПРО используют данные российских военных и пока работают без промаха. Во всяком случае щелкает как орешки высокотехнологичные дроны Hermes 900 израильского производства, находящиеся на вооружении азербайджанской Армии.