Российская военная радиолокационная станция работает в интересах ПВО Армении
19 июля 2020, 14:52[ «Аргументы Недели» ]
РЛС «Контейнер», введённая в строй несколько месяцев назад российскими военными, полностью прикрывает небо над Арменией. Ереван получает помощь российских военных, потому что является членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает портал Авиа.Про.
Российская РЛС «Контейнер» контролирует небо не только над всей Арменией, но и в значительно большем радиусе. Армянские средства ПВО/ПРО используют данные российских военных и пока работают без промаха. Во всяком случае щелкает как орешки высокотехнологичные дроны Hermes 900 израильского производства, находящиеся на вооружении азербайджанской Армии.
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