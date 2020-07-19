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Киев пригрозил уничтожить Черноморский флот РФ за 36 часов

, 14:29 [ «Аргументы Недели» ]

Киев пригрозил уничтожить Черноморский флот РФ за 36 часов
Фото: соцсети

В Киеве прозвучала еще одна версия легкой победы Украины над российскими войсками, размещенными в Крыму и всем Черноморским флотом РФ. На все про все понадобится не более 36 часов считает так называемый украинский военный эксперт.

Украинский военный эксперт Михаил Гончар в интервью телеканалу «Дом» заявил:

«Можно, конечно, продолжать бряцание оружием, показывать маневренность группировок российских Вооруженных Сил, благодаря Керченскому мосту, но… собственно говоря, я не исключаю того, что во время маневров Кавказ-2020 будет разрабатываться и переброска сил и средств с задействованием Крымского моста. Но, на самом деле, в случае возникновения какого-либо серьезного конфликта в регионе Черного моря или восточного Средиземноморья, Керченский мост легко нейтрализуется и группировка Вооруженных Сил России, размещенная на территории полуострова, просто попадает в ловушку, их методично и системно на протяжении 36 часов размолотят, как это было в Сирии и в Ливии».

Подобные цирковые выступления украинских «экспертов» на разных уровнях уже начинают «забавлять», как старые бородатые анекдоты типа: «Спросили у русского, белоруса и украинца, чтобы ты делал, если бы стал царем…».

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