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Произошла стычка между американскими и российскими военными в Сирии

, 20:03 [ «Аргументы Недели» ]

Произошла стычка между американскими и российскими военными в Сирии
Фото: соцсети

Очередная «распря» военных США и России произошла на днях в провинции Аль-Хасака. Американцы вновь заблокировали колонну российской военной полиции. Стычка не вышла за рамки вербального конфликта. Звукозапись разговора военных двух стран опубликована в сети.

В результате россиянам пришлось остановиться. После этого состоялся их разговор с американцами. Россияне напомнили своим визави, что те незаконно присутствуют на территории Сирийской Арабской Республики, а Вооруженные силы России находятся здесь по приглашению Башара Асада. Ответ американцев не демонстрируется, также неизвестно чем закончилась эта встреча.

ША

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