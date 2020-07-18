Американские и турецкие самолеты атаковали иранских и российских военных в Сирии

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18 июля 2020, 18:04 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Военные самолеты, предположительно ВВС США нанесли пять авиаударов по нескольким иранским позициям и связанным с ними ополченцам к западу от города Букамал и недалеко от города Салихия, в сельской местности восточной части провинции Дейр-Эз- Зор. Беспилотник турецких ВВС нанес удар по позициям российских и сирийских военных недалеко от города Дербасие.

«Взрывы были настолько громкими, что их можно было услышать на расстоянии более 30 километров. Под огонь попали правительственные транспортные средства, досталось и местным жителям», - сказал неназванный военный источник. Сирийские независимые наблюдатели за исполнением прав человека (Обсерватория прав человека – «ОПЧ» чей центр находится в Лондоне) заявили, что не могут определить ответственных за случившееся. Ранее, 12 июля, источники из той же организации сообщали, что новоя военная колонна шиитского ополчения Ирака сопроводила транспорт с материально-техническими грузами на сирийскую территорию, контролируемую иранской шиитской милицией в район Букамале в восточной части сельской местности провинции Дейр-Эз-Зора. Транспортом в Сирии были доставлены вооруженные люди, машины и материально-технические средства, - уточняет источник.

По словам наблюдателей из ОПЧ, десятки ополченцев из сирийских «Национальных сил обороны» (НСО) перешли в шиитскую милицию, поддерживаемую Ираном. Источник уточняет: «43 родственника полевого командира проиранской «бригады Аль-Шейха Акрама», Акрама Ахмеда Аль-Акрама Аль-Худура перешли к нему в подчинение из НСО». Именно они подверглись ударам с воздуха. В этом нет ничего нового, поскольку спонсируемые Ираном ополченцы в Дейр-Эз-Зоре регулярно подвергаются воздушным нападениям со стороны, возглавляемой США коалиции и Израиля.

Источник из командования курдской милиции передал в четверг СМИ Рожавы информацию о том, что беспилотник турецких ВВС нанес удар по позициям российских и сирийских военных недалеко от города Дербасие. Данный район преимущественно контролируется курдским ополчением, возможно турки нанесли этот удар по ошибке. Но, как бы то ни было, обстрелу подвергся именно российский блокпост. В результате атаки ранены три сирийских и три российских солдата, сообщает источник.