Минобороны РФ отмечает день памяти преподобного Сергия Радонежского

Аргументы Недели → Армия 13+

18 июля 2020, 17:07 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В день памяти небесного покровителя войск связи преподобного Сергия Радонежского более 500 военнослужащих Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации и членов их семей посетили Главный храм Вооруженных сил РФ и музейный комплекс «Дорога памяти».

18 июля отмечается день памяти преподобного Сергия Радонежского. В этот день более 500 военнослужащих Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации и членов их семей посетили Главный храм Вооруженных сил РФ и музейный комплекс «Дорога памяти». Они приняли участие в Божественной литургии в честь Преподобного Сергия Радонежского, после чего для них провели экскурсию по Главному храму и музейному комплексу.

Божественную литургию провёл ключарь собора Воскресения Христова, председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан.

«Через молитву, через очищение своего сердца происходит воодушевление наших физических и духовных сил, и тогда по-настоящему связь оказывается между богом и командиром, между богом и военнослужащим, между богом и народом», - сказал епископ Клинский Стефан. По словам заместителя начальника Главного управления связи генерал-майора Александра Рубиса, 18 июля - особенный день для войск связи.

«Русская православная церковь всегда была одним из столбов и остаётся им в воспитании патриотизма и объединении единства русского народа, которое воплощает в себя весь дух Руси, русского воинства и даёт уверенности, духовных сил для дальнейшего служения Отечеству», - сказал Александр Рубис.