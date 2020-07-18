О чем Шойгу говорил с азербайджанским коллегой

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18 июля 2020, 17:05 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

18 июля Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Республики Азербайджан Закиром Гасановым. В ходе обмена мнениями затрагивались вопросы, касающиеся общей обстановки в Закавказском регионе. Возможно, Россия выступит в качестве посредника в армяно-азербайджанском конфликте.

Главы военных ведомств двух стран обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе, касающиеся реализации мероприятий подготовки к проводимым в августе 2020 года VI Армейским международным играм «АрМИ – 2020» и международному военно-техническому форуму «Армия-2020». Также генерал армии Сергей Шойгу проинформировал своего коллегу о начавшейся по указанию Верховного Главнокомандующего ВС РФ проверке боевой готовности войск. Было отмечено, что мероприятие носит плановый характер в рамках подготовки к предстоящему стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020».

В ходе обмена мнениями затрагивались вопросы, касающиеся общей обстановки в Закавказском регионе. Ситуация на армяно-азербайджанском фронте остается сложной. Возможно, России предложат выступить в качестве посредника,Разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны.