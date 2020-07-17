Все новости >>

Аргументы Недели Армия 13+

4-я армия ВВС и ПВО приведена в полную боевую готовность

, 17:40 [ «Аргументы Недели» ]

4-я армия ВВС и ПВО приведена в полную боевую готовность
Фото: соцсети

Оперативно-тактическая авиация Южного военного округа (ЮВО) готовится к передислокации на оперативные аэродромы в рамках внезапной проверки боеготовности.


Управление 4-й армии ВВС и ПВО, а также ряд соединений и воинских частей, входящих в ее состав, приведены в высшие степени боеготовности. В настоящее время осуществляется наращивание сил и средств боевого дежурства, прикрытие наиболее важных объектов подразделениями противовоздушной обороны (ПВО).

Действия авиации и сил ПВО в режиме реального времени контролирует региональный центр управления штаба ЮВО. Истребительной авиацией ведется постоянное патрулирование воздушного пространства в приграничных районах.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации 17 июля 2020 г. в войсках Южного военного округа началась внезапная комплексная проверка боевой готовности. К её мероприятиям привлечены объединения, соединения и воинские части округа.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

ША

В мире

Предсказано уничтожение государственности Украины в случае ракетной атаки по Крымскому мосту

Предсказано уничтожение государственности Украины в случае ракетной атаки по Крымскому мосту

В случае ракетной атаки киевских военных по Крымскому мосту украинская государственность будет уничтожена. С соответствующим прогнозом в разговоре с журналистами выступил эксперт Юрий Котенок.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью