Морпехи Балтфлота подняты по тревоге

Аргументы Недели → Армия 13+

17 июля 2020, 17:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Калининградской области в рамках внезапной проверки боевой готовности были подняты по тревоге и приступили к выполнению учебно-боевых задач подразделения соединения морской пехоты Балтийского флота и экипажи соединения десантных кораблей БФ.

Проверка боевой готовности проводится под руководством комиссии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. В мероприятиях задействовано свыше 600 военнослужащих и более 70 единиц боевой и специальной техники. Целью внезапной проверки является оценка способности приведения соединений, частей и кораблей флота в установленную степень боевой готовности и готовности дежурных сил выполнить задачи по предназначению.



В ходе проверки морские пехотинцы осуществили подъём личного состава по тревоге, подготовку техники к совершению марша и выходу военнослужащих на технике в назначенный район для дальнейшего перехода в район учения.

Во время передвижения на полигон морские пехотинцы провели учение по отражению нападения условного противника на колонну при совершении марша. На полигоне «Хмелёвка» подразделения приступили к выполнению задач по подготовке к противодесантной обороне побережья. В короткие сроки в районе учений развёрнуты командно-наблюдательные пункты командиров подразделений, организовано сторожевое охранение, все виды обороны и всестороннего обеспечения, проведено инженерное оборудование обороняемого участка.

Корабли соединения десантных кораблей Балтийского флота покинули пункты постоянного базирования и вышли в море для выполнения задач по указанию вышестоящего командования.



Проверка боевой готовности подразделений морской пехоты Балтийского флота и соединения десантных кораблей БФ продлится несколько дней. На этапе активной фазы учения морские пехотинцы отработают задачи противодесантной обороны побережья с выполнением боевой стрельбы из стрелкового оружия и вооружения боевой техники, а экипажи кораблей отработают в морских полигонах элементы курсовых задач с выполнением артиллерийских стрельб.