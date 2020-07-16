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Генерал-полковник Фомин провел переговоры с представителями МО и МИД Франции

, 18:09 [ «Аргументы Недели» ]

Генерал-полковник Фомин провел переговоры с представителями МО и МИД Франции
Фото: соцсети

16 июля в Париже заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Фомин принял участие в переговорах в формате «2+2» на уровне заместителей министров иностранных дел и обороны России и Франции. Об этом информирует Минобороны РФ.

Кроме того, генерал-полковник Александр Фомин провел встречу с Генеральным директором по международным отношениям и стратегии минобороны Франции Алис Гиттон. Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, ситуация в кризисных регионах мира, а также двустороннее взаимодействие.

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