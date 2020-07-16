Российская авиация атаковала поддерживаемых Турцией боевиков
16 июля 2020, 15:51[ «Аргументы Недели» ]
Независимый источник сообщает, что самолет, предположительно, принадлежащий ВКС РФ бомбил в среду вечером позиции отряда боевиков, пользующегося поддержкой Турции.
Согласно сообщениям, военный самолет неизвестной принадлежности атаковал поддерживаемых Турцией боевиков в районе города Аль-Баб (провинция Алеппо). Очевидцы сообщают, что видели российские военные самолеты в этом районе, в среду вечером до того, как был нанесен авиаудар.
Эксперты считают, что недавние атаки, предпринятые поддерживаемыми Турцией боевиками в Алеппо, Латакии, Ар-Ракке и Идлибе вывели российское командование из себя и теперь боевая авиация ВКС РФ возьмется за них всерьез.
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