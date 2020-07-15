Американский отставной капитан заявил, что Россия не будет воевать с Украиной, потому что не готова к этому

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15 июля 2020, 17:31 [ «Аргументы Недели», Александр Шарковский, Обозреватель ]

Фото: соцсети

Капитан флота США в отставке Гэри (Юрий) Табах [Gary (Yuri) Tabach [заявил украинскому интернет-изданию «Обозреватель», что Россия не готова к полномасштабному вторжению на территорию Украины. Выводы этого экс-военного все же не являются истиной в последней инстанции.

По словам отставного американского морского капитана Гэри Табаха, Российская Федерация никогда не была готова к полномасштабной войне с чисто военной точки зрения. «Это понял после Грузии», - сказал он. Более того, полномасштабное наступление противоречит Путинской «манере», добавил отставной капитан. «Что касается президента России, который сейчас, я думаю, чувствует себя очень уверенно, так как уже он долгое время является «царем всея России», но атаковать в лоб, вести полномасштабные войны — это не его манера», - сказал Табах. По его прогнозам, Кремль продолжит оказывать косвенное влияние на Украину, «дергая за веревочки» как кукловод и спекулируя на идее «русского мира».

Стоит отметить, что приведенный им в пример грузинский конфликт «08-08-08» как раз показывает, насколько российские Вооруженные силы могут быстро адаптироваться к невыгодной для себя ситуации и побеждать несмотря ни на что. Расклад был такой: грузинские войска, вооруженные и обученные американцами, в добавок ко всему владели инициативой. Российская сторона работала в состоянии цейтнота, который усугублялся нерешительностью Дмитрия Медведева, граничащей с трусостью. Кстати, именно тогда проявился характер Владимира Путина, в резких выражениях заставившего своего коллегу действовать сообразно обстановке.

Российские военные перестраивали свой менталитет в ходе боевых действий, гибко меняли тактику и в короткие сроки смогли взять инициативу в свои руки. Тут Гэри Табаху, как американскому военному в самую пору испугаться, а не высказывать пренебрежение в адрес вероятного противника. Впрочем, недооценка врага всегда плохо заканчивается для таких вояк, как Табах. Что касается намерений российского президента Владимира Путина - не воевать против Украины, как он сам уже неоднократно говорил, - никакая даже самая справедливая идея (то есть объединение «Русского мира») не стоит пролития человеческой крови. И спекуляция на этот счет не украшает никого, а Гэри Табаху стоит задуматься о чести морского офицера, прежде чем извергать из своих уст ложные домыслы. В одном он прав - у Москвы нет намерения захватывать Украину. И дело не в слабости руководителя и не в недостатке сил и средств. Наоборот, российские Вооруженные силы обладают мощным потенциалом, для них ВСУ - слабый противник. А умение принимать ответственные решения в сложной обстановке Владимир Путин демонстрировал неоднократно.